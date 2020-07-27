В Китае официально закрыли генконсульство США

КНР. Генконсульство США в Чэнду официально закрыто в соответствии с требованием китайской стороны в 10.00, говорится в заявлении МИД

Фото: Reuters Reuters

Сообщается, что после этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон принял это решение, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.