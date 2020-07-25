«Ловушка Кремля»: на Украине не поверили в прекращение огня 

Украинский журналист Виталий Портников заявил в своем материале для «Эспрессо TV», что ополченцы не прекратят огонь в Донбассе, несмотря на договоренности. По его мнению, прекращение огня невыгодно России

Как писал «Рамблер», 22 июля члены контактной группы договорились о полном прекращении огня в Донбассе. С 27 июля и до полного завершения конфликта в регионе будут действовать дополнительные меры для соблюдения перемирия.

Речь идет о запрете на применение огня (включая снайперский), запрете на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, на летательные аппараты, тяжелую артиллерию и технику в населенных пунктах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня «критически важным».

Портников отметил, что в случае прекращения обстрелов большинство украинцев «забудут» о Донбассе, как «забыли» о Крыме.

«Политическим рычагом для давления на Украину Крым не является. В случае прекращения обстрелов таким рычагом перестанет быть и Донбасс», — заявил журналист.

По его мнению, именно поэтому перемирие в регионе будет недолгим.

«Зачем тогда Россия их [договоренности — прим.ред.] согласовывает? А потому, что остается в выигрыше при любом развитии событий», — считает Портников.

По его мнению, если украинские военные будут отвечать на обстрелы, Зеленского обвинят в нарушении соглашения. Если Киев будет соблюдать режим, это усилит противостояние власти и «патриотической части общества».

Портников считает, что из-за соглашения Зеленский попал в новую «ловушку Кремля».