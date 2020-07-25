Российское государство может столкнуться с новым вызовом, который будет посерьезнее, чем даже западные санкции и падение цен на углеводороды. Таким вызовом может стать война между США и Китаем, ставшая одной из самых обсуждаемых тем в мире.

О том, что США и КНР могут начать прямой военный конфликт, аналитическое агентство Rand предупреждало еще в 2016 году, еще до избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа. С другой стороны, не надо быть пророком, чтобы видеть очевидные геополитические тенденции. Они состоят в том, что мощь Китая год от года растет, и он может стать мировым лидером.

Одновременно Штаты рискуют потерять мировую гегемонию. Это будет означать, что доллары больше нельзя будет обменивать на результаты труда людей по всему миру, а это — полный экономический крах для США. Поэтому выбор у американцев невелик: погибнуть под напором растущего могущества Китая, или, рискуя собственным существованием, попытаться задавить КНР, пока не стало слишком поздно.

Всё что мы видим на лентах новостей — это отдельные проявления глобального противостояния Америки и Поднебесной. Споры вокруг Тайваня, военные учения в Южно-Китайском море, закрытие консульств, санкции, обвинения в распространении COVID-19, заявления о краже интеллектуальной собственности… Несть числа поводам для взаимных нападок, которые свидетельствуют лишь о том, что борьба началась не на шутку.

Теоретически Трамп мог нападать на Ким Чен Ына только для того, чтобы повысить свой рейтинг в глазах сограждан. Но с Китаем действительно всё серьезно, и ничто не предвещает, что кризис будет снят в ближайшее время.

Тем более еще добавляется фактор эпидемии коронавируса. Китай показал всему миру, что обладает более эффективной моделью социальной организации, нежели государства Запада. Его экономика более эффективная. Значит, для трудящихся всего мира появилась зримая альтернатива привычной рыночной капиталистической экономики.

Конечно, есть экономические факторы. Скажем, через Южно-Китайское море, на острова в котором претендует несколько стран, ежегодно перевозится товаров на 3 триллиона долларов. Однако мы видим все признаки того, что противостояние двух держав носит идеологический характер. Борьба идет за ту идею, в соответствии с которой будет развиваться всё человечество, объединенное глобализацией. А это значит, что война может быть не на жизнь, а на смерть.

Отношения между США и КНР сегодня можно оценить как самые плохие за последние 40 лет, с 1979 года, когда между Вашингтоном и Пекином были установлены дипломатические отношения. И всё усугубляется тем, что в противостояние двух держав неизбежно втягиваются другие страны и целые континенты.

Вот уже объявили о конце «золотой эры» отношений Китая и Великобритании. Лондон решил ввести ограничения на работу китайских компаний. И Германия, несмотря на огромное количество совместных экономических проектов, открыто критикует Пекин за нарушение прав человека. Большое разделение намечается в Юго-Восточной Азии. Странам региона придется выбирать, с кем они останутся, и об этом эксперты и руководители государств говорят уже несколько лет.

И вот в эту новую систему координат неизбежно попадет Россия. Опустим худший сценарий всемирного ядерного апокалипсиса. Но даже усиление торговой войны между США и Китаем затронет мировой рынок, приведет к падению спроса на многие товары и услуги. Соответственно упадет спрос на энергоресурсы — основной источник пополнения российского бюджета.

А если борьбы будет более жесткой? Конечно, приятно осознавать, что против американцев мы не одни. Но реально США не питают надежд перетянуть Москву на свою сторону, а потому никакие западные санкции не будут сняты. Более того, возникает риск удара по России из-за того, что в глобальном противостоянии она будет играть роль сырьевого тыла Китая. При этом Пекин вряд ли сможет прийти на помощь. Проще говоря, РФ как маленькое зерно попадет между жерновов. Причина этого — слабая экономика, а также внутренняя обстановка, грозящая обернуться большой нестабильностью. Увы, но вот об этом мало кто собирается в России даже задумываться.