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Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России 

РИА Новости и ещё 1 49 минут назад
«Превратим Крым в проблему для России»
Фото: РИА Новости
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма.
На своей странице в фейсбуке политик заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 90-е годы.
"Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит", — написал Климкин, не уточнив, однако, каким образом эта декларация может быть связана с выходом прибалтийских республик из СССР.
Также, добавил экс-министр, на днях состоится годовщина подписания другого документа — "Крымской декларации" от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признает Крым российской территорией.
"Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее", — заключил Климкин.
Ранее госсекретарь Майк Помпео опубликовал в Twitter видеообращение, где заявил о "полувековой советской оккупации" Прибалтики.
Российская сторона неоднократно заявляла, что об оккупации советскими войсками этих территорий не может быть речи. Так, МИД отмечал, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени. Применение термина "оккупация" некорректно, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими республиками не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих странах властей. Более того, в этих государствах во время их пребывания в составе СССР (за исключением времени оккупации Германией) действовали национальные органы власти.
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Комментарии 43
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Павел Климкин , МИД , Латвия , Литва , Республика Крым , США , Эстония
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