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Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, когда министр обороны Марк Эспер фактически принял решение о запрете флагов армии конфедератов на военных объектах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к главе государства.
Министр обороны опубликовал меморандум о допустимых для вывешивания флагах на территории военных баз. В списке не оказалось боевого знамени конфедератов, что вызвало возмущение со стороны президента. Отмечается, что запрет не распространяется на музейные выставки, места захоронений, памятники, исторические экспонаты и произведения искусства.
Ранее Трамп открыто вступился за флаг Конфедеративных Штатов Америки, который многие граждане считают расистским. По словам американского лидера, демонстрация боевого знамени конфедератов остается вопросом свободы слова. Он пояснил, что знает людей, которые любят флаг конфедератов и не думают при этом о рабстве.
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В мире , США , Марк Эспер , Дональд Трамп
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