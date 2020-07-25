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Норвежские дипломаты отправились в Венесуэлу 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Норвежские дипломаты отправились в Венесуэлу
Фото: Reuters
Делегация норвежских дипломатов находится в Венесуэле с визитом, чтобы узнать о ситуации в стране, сообщил норвежский дипломат Даг Халвор Нюландер (Dag Halvor Nylander) на своей странице в Twitter.
Даг Халвор Нюландер — глава отдела по вопросам мира и согласия департамента по региональным вопросам министерства иностранных дел Норвегии, личный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по пограничному спору между Гайаной и Венесуэлой с апреля 2017 по март 2018.
"Что касается опубликованной информации, подтверждаю, что норвежские дипломаты посещают Каракас с целью получения последней информации о ситуации в области здравоохранения и политики в стране", — написал он на своей странице в Twitter.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Переворот в Венесуэле , Война в Сирии , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , Антониу Гутерриш , ООН , Венесуэла , Норвегия
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