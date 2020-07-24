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Украина планирует создать международную платформу по Крыму

Газета.Ru
38 минут назад
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Украина планирует создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.
Украина нашла союзников для возврата Крыма
Фото: ТАССТАСС
Киев намерен привлечь к консультациям "государства-гаранты украинской безопасности": Великобританию, Францию, Германию и США.
Как сообщили в правительстве, вопрос создания платформы обсуждался на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля и высокого представителя Европейского Союза Хосепа Борреля.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире,Конфликты,Политика,Украина,Европа,ЕС,РИА Новости,Республика Крым,Киев
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