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США заявили о возможных ответных мерах на угрозы в космосе 

РИА Новости 2 часа назад
США пригрозили России ответными мерами в космосе
Фото: depositphotos.com
США оставляют за собой право на ответные меры в случае угрозы в космосе, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
"Наша политика — предупреждать и сдерживать, а если потребуется, реагировать соответствующим образом на угрозы нашим объектам в космосе, важным компонентам нашей космической инфраструктуры… В случае, если будут такие атаки или угрозы, мы, конечно, оставляем за собой право ответить в том месте, в то время и таким образом, который мы сочтем нужным", — сказал Форд на брифинге, отвечая на вопрос о возможных ответных мерах на действия России.
"Вы не удивитесь, если я не буду заранее сообщать о таких вещах. Это обычно не очень умно, говорить об этом в деталях. Но мы ясно говорим, что свободный доступ в космос является жизненно необходимым для наших национальных интересов", — добавил он.
Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
На сайте spacetrack.org — специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения США, заявил, что Россия привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.
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В мире , Дмитрий Песков , Кристофер Форд , Министерство обороны , США
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