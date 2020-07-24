Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг 

Евросоюз ограничит экспорт технологий, которые могут быть использованы для репрессий и массовой слежки, в Гонконг на фоне ликвидации Пекином автономии региона, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ, который имеется в распоряжении журналистов.

" (ЕС намерен — прим. Газета.ru) тщательно изучать и ограничивать экспорт чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации", — говорится в документе.

Ожидается, что новые нормы опубликуют 28 июля.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях "Одна страна — две системы". Город должен сохранять автономию, а его жители — широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.