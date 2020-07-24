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Пентагон сделал заявление о происхождении НЛО 

Вероника Полынина и ещё 2 26 минут назад
Пентагон сделал заявление о происхождении НЛО
Фото: РИА Новости
Пентагон с 2007 года проводил секретные брифинги в рамках программы AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) по изучению НЛО, в которых принимали участие ученые, члены комитетов конгресса, руководители аэрокосмических компаний и государственные чиновники. Об этом сообщает New York Times.
Участники брифингов обсуждали имеющиеся у Пентагона свидетельства встреч самолетов ВВС с НЛО и изучали происхождение загадочных атмосферных явлений.
Некоторые из приглашенных Минобороны США специалистов придерживаются точки зрения, что таинственные объекты имеют внеземное происхождение.
Так, ряд ученых и чиновников, состоящие в AATIP, включая сенатора демократа Гарри Рейда и астрофизика Эрика В. Дэвиса, рассказали, что военным удалось найти обломки потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения и изучить их. В некоторых случаях источник материалов, из которых был сделан летательный аппарат, установить не удалось, что, по мнению специалистов в AATIP, указывает на его внеземную природу.
При этом астрофизики говорят о том, что отсутствие земного объяснения не является доводом в пользу внеземного происхождения объекта. Известны случаи, когда ранее необъяснимые явления получали впоследствии земное объяснение.
Как сообщал «Рамблер», ранее Пентагон обнародовал три видеозаписи с неопознанными летающими объектами, сделанные в 2004 и 2015 годах, и признал их подлинными.
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В мире , Министерство обороны , Пентагон
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