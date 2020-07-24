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Статуи конфедератов убрали из капитолия штата Вирджиния 

ТАСС 33 минуты назад
Статуи конфедератов убрали из капитолия штата Вирджиния
Фото: РИА Новости
Власти Вирджинии приняли решение убрать из здания законодательного собрания штата в Ричмонде бюсты и статуи деятелей Конфедеративных Штатов Америки (КША) времен Гражданской войны в США (1861-1865).
Как сообщает в пятницу газета The Washington Post, памятники, в том числе главнокомандующему армией США генералу Роберту Ли (1807-1870), вынесли с территории капитолия штата.
Ричмонд, который сейчас является столицей Вирджинии, во времена Гражданской войны был также столицей Конфедерации южных рабовладельческих штатов. Памятник генералу Ли на территории капитолия был установлен на том самом месте, где почти 160 лет назад он принимал на себя командование армией Конфедерации.
Во многих случаях протестующие сносили или портили монументы конфедератам, сражавшимся за сохранение в южных штатах рабства. Кроме того, были снесены несколько памятников Христофору Колумбу (1451-1506), которого считают ответственным за начало колониальной экспансии европейцев в Америке и последовавший за этим геноцид индейцев. В Портленде (штат Орегон) также снесли статую первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799), который владел несколькими сотнями темнокожих рабов. В ряде городов местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов.
Волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, началась в США на фоне массовых протестов и беспорядком в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.
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Комментарии
В мире , Джордж Вашингтон , Роберт Ли , США
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