Французский юрист оценил, чем Крым 

Известный французский ученый-юрист Норбер Рулан отметил, что нет никаких сомнений в том, что большинство жителей Крыма высказались за присоединение к России , и провел аналогии с выходом Косово из состава Сербии и исчезновением Восточной Германии. Мнение юриста приводит издание The Conversation, перевод статьи которого сделало ИноСМИ.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Однако Украина и западные страны не признали результаты голосования. 1 июля большинство россиян проголосовали за внесение в Конституцию ряда поправок, одна из которых подразумевает запрет на отчуждение территорий России.

По словам Рулана, принятие поправок в Конституцию России вновь вывело вопрос о принадлежности Крыма на передний план. А внесение изменений в главный закон России может быть истолковано, как «окончательный запрет потенциального возврата Крыма Украине».

«С юридической точки зрения нужно было, чтобы проведенный в Крыме референдум был организован и признан киевским правительством, о чем не могло идти и речи. (…) Это связано с принципом территориальной целостности государств, который призван обеспечить международную стабильность. Тем не менее, этот принцип может вступить в противоречие с правом народов на самоопределение», — отметил Норбер Рулан.

Он напомнил, что регион Косово вышел из состава Сербии после проведения референдума. При этом ООН и ряд западных стран посчитали, что независимость Косова не нарушила нормы международного права.

«Для сравнения, можно вспомнить обстоятельства исчезновения ГДР. Партия власти проиграла на свободных выборах 18 марта 1990 года. 23 августа новый парламент проголосовал за расширение конституции ФРГ на территорию ГДР. (…) Там не было референдума, как в Крыму, но поражение партии власти было четким указанием на волю народа», — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что отношения России и Запада ухудшились задолго до присоединения Крыма. И Москва считала, что западные страны неоднократно переступали через международное право или необъективно истолковал его к собственной выгоде.

«Международного порядка, который обеспечивала ООН с 1945 по 1990-е годы, больше нет. Крымский кризис только усилил и ускорил уже существовавший процесс», — уверен ученый.