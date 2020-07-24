Цепкало назвал причину отъезда в Москву

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила до выборов, уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания.

Мне никто конкретно не говорил, какой именно будет причина ареста. Мне просто сказали, что команда такая уже дана, —цитирует его РБК.

Цепкало добавил, что другой источник подтвердил ему буквально на днях. Кроме того, в школу, где учатся его дети, приходили работники прокуратуры и начали у учителей брать заявления по поводу его ребёнка.

Цепкало заявил, что одним из методов давления на оппозиционеров в Белоруссии — их дети и привёл в пример историю белорусского оппозиционера Андрея Санникова и его жены Ирины Халип , которых посадили, а ребёнка отобрали у бабушки и сдали в приют.

Как писал NEWS.ru, Цепкало понадеялся, что Россия не будет поддерживать конкретных кандидатов, но публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам.