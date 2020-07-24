Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко выступит перед народом 

Артём Кульша и ещё 5 41 минуту назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с посланием народу Белоруссии и Национальному собранию Белоруссии через полторы недели. Об этом сообщает Национальный правовой портал Белоруссии.
Сегодня Лукашенко подписал указ о созыве в Минске 3 августа внеочередной сессии Совета республики и Палаты представителей Белоруссии с тем, чтобы заслушать его ежегодное послание белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии, а также рассмотреть иные вопросы.
«Указ вступил в силу 24 июля», — отмечается в сообщении Национального правового портала Белоруссии.
На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано проведение очередных президентских выборов. На прошлой неделе Лукашенко заявил, что те, кто ввели в отношении Белоруссии санкции, наклонял ее и организовал атаку агрессивных боевиков на Дом правительства Белоруссии в 2010 году, по-прежнему хотят поставить Белоруссию на колени, расшатать обстановку и свергнуть правительство.
Тогда же он заявил, что судьба Белоруссии в руках ее граждан и это особенно важно в предвыборный период.
Комментарии 50
В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
В Сети появилось фото Бабкиной без фотошопа
В Сети появилось фото Бабкиной без фотошопа
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение