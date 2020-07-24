Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с посланием народу Белоруссии и Национальному собранию Белоруссии через полторы недели. Об этом сообщает Национальный правовой портал Белоруссии.

Сегодня Лукашенко подписал указ о созыве в Минске 3 августа внеочередной сессии Совета республики и Палаты представителей Белоруссии с тем, чтобы заслушать его ежегодное послание белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии, а также рассмотреть иные вопросы.

«Указ вступил в силу 24 июля», — отмечается в сообщении Национального правового портала Белоруссии.

На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано проведение очередных президентских выборов. На прошлой неделе Лукашенко заявил, что те, кто ввели в отношении Белоруссии санкции, наклонял ее и организовал атаку агрессивных боевиков на Дом правительства Белоруссии в 2010 году, по-прежнему хотят поставить Белоруссию на колени, расшатать обстановку и свергнуть правительство.

Тогда же он заявил, что судьба Белоруссии в руках ее граждан и это особенно важно в предвыборный период.