Первый за 86 лет намаз начался в Айя-Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в Айя-Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя объявил, что доступ в район Айя-Софии полностью закрыт из-за большого скопления людей.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Храм Святой Софии — Айя-София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.