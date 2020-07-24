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Россию обвинили в применении оружия в космосе 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
Россию обвинили в применении оружия в космосе
Фото: соцсети
Возглавляющий космическое управление Великобритании вице-маршал авиации Харви Смит (Harvey Smyth) публично обвинил Россию в запуске ракеты в космическом пространстве, которая «обладает характеристиками оружия». Об этом пишет издание The Telegraph, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».
По данным издания, с таким заявлением Смит выступил после того, как США нашли доказательства проведения Россией 15 июля испытаний с участием двух находившихся на орбите спутников.
США настаивают, что поведение российских спутников не соответствует заявленным задачам и функциям, а испытание оружия «создает угрозу космическим средствам США и их союзников».
При этом источник в ВВС Британии сообщил, что пока неизвестно, насколько успешным было испытание, однако оно «стало наглядной демонстрацией того, что русские при желании могут наносить удары по спутникам других стран».
«Это идет вразрез с правилами поведения в космосе; нельзя размещать оружие, способное удалять с орбиты другие космические аппараты», — отметил он.
«Рамблер» писал, что ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил, до сих пор попытки Москвы убедить Вашингтон совместно работать над вопросом предотвращения гонки вооружений в космосе не увенчались успехом. В пример Антонов привел отсутствие поддержки со стороны США, а также ряда стран Европы соответствующего договора, совместно разработанного Россией и Китаем.
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Комментарии
В мире , Харви Смит , Анатолий Антонов , InoSMI.Ru , Великобритания
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