Россию обвинили в применении оружия в космосе 

Возглавляющий космическое управление Великобритании вице-маршал авиации Харви Смит (Harvey Smyth) публично обвинил Россию в запуске ракеты в космическом пространстве, которая «обладает характеристиками оружия». Об этом пишет издание The Telegraph, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».

По данным издания, с таким заявлением Смит выступил после того, как США нашли доказательства проведения Россией 15 июля испытаний с участием двух находившихся на орбите спутников.

США настаивают, что поведение российских спутников не соответствует заявленным задачам и функциям, а испытание оружия «создает угрозу космическим средствам США и их союзников».

При этом источник в ВВС Британии сообщил, что пока неизвестно, насколько успешным было испытание, однако оно «стало наглядной демонстрацией того, что русские при желании могут наносить удары по спутникам других стран».

«Это идет вразрез с правилами поведения в космосе; нельзя размещать оружие, способное удалять с орбиты другие космические аппараты», — отметил он.