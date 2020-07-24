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В США снесли очередную статую Христофору Колумбу 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В США снесли очередную статую Христофору Колумбу
Фото: Reuters
Власти американского города Чикаго демонтировали статую Христофора Колумба. Об этом сообщает Daily Mail.
О том, куда увезут памятник, не сообщается. Теперь постамент в Грант-Парке остался пуст, как того и требовали протестующие Чикаго: спустя неделю массовых протестов власти все же пошли им на уступки.
Отмечается, что 17 июля протестующие у памятника столкнулись с полицейскими, во время стычки пострадали как минимум 18 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из демонстрантов были госпитализированы. Протестующие требовали снести статую Колумба и были готовы штурмовать ее самостоятельно. Тогда полицейским Чикаго пришлось встать в оцепление вокруг памятника, а потом и вовсе применить слезоточивый газ.
В начале июля в американском Балтиморе, штат Мэриленд, протестующие снесли с постамента статую Христофора Колумба и выбросили ее в воды залива. Еще один памятник этому историческому деятелю был снесен в июне в городе Ричмонд (штат Вирджиния).
В десятках городов США начались массовые акции протеста, сопровождающимися беспорядками, после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он скончался после грубого ареста полицейским — демонстранты вышли в знак протеста полицейскому бесправию и угнетению чернокожего населения. Это неоднократно приводило к осквернению и уничтожению памятников историческим фигурам, которых демонстранты сочли расистами.
Христофор Колумб — испанский мореплаватель, в 1492 году открывший Новый Свет: он пересек Атлантический океан и попал на территорию Северной Америки. Его условно считают первооткрывателем континента, хотя ранее там уже побывали некоторые европейские мореплаватели.
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Комментарии
В мире , МВД , США , Чикаго
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