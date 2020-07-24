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Азербайджанцы продолжат охоту на армян 

Артём Кульша 52 минуты назад
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
Фото: ТАСС
Азербайджанцы сегодня продолжат охоту на армян в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Московские новости».
12 июля, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. Сегодня правозащитник Рубен Меликян заявил, что азербайджанцы на почве национальной ненависти начали нападать и избивать армян на улицах в России и публиковать видеозаписи этого в социальных сетях.
Собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что более 20 азербайджанцев и армян подрались на юго-востоке Москвы. В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по столице подтвердили факт массовой драки на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара, не уточнив число и национальную принадлежность ее участников.
Тем временем в сообществе «Azerbaijan Today | Новости Азербайджана» в социальной сети «ВКонтакте», на которое подписаны более 35 тысяч человек, некоторое время назад был опубликован пост о том, что «охота» на армян сегодня продолжится. К настоящему моменту он был удален.
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В мире , МВД , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения
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