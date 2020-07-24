Президент США Дональд Трамп
заявил, что при телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным
тот отметил, что страна переживает «трудные времена», в особенности — Москва
. Тем временем мэр столицы Сергей Собянин
подчеркивает, что столица почти полностью вернулась к докоронавирусным показателям. Более того, вводить карантинные меры осенью московские власти
пока не планируют.
Поход в ночной клуб лучше отложить
— В России
зафиксировано 795 038 случаев коронавируса нового типа. Выздоровели 580 330 человек, 12 892 — скончались.
— Всемирная организация здравоохранения
не рекомендует ходить в ночные клубы и на дискотеки в связи с риском заражения коронавирусом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
«Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше не ходить туда. Мы никогда столько не говорили про ночные клубы, как за последние дни, но они становятся основным местом», — пояснила она.
Повторное введение карантинных мер не предвидится
— В Московской области отменяется ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Так, с 24 июля в организациях Подмосковья перестанут действовать стандарты, предусмотренные методическими рекомендациями Роспотребнадзора
. Кроме того, граждане смогут получать госуслуги в обычном объеме, а также с 31 июля начнут работу кинотеатры.
— Тем временем Москва почти полностью вернулась к докоронавирусным показателям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». При этом градоначальник опроверг домыслы о введении новых карантинных ограничений в столице в сентябре.
— Вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
. «Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми», — отметил он.
— У 32 российских моряков с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан, тесты на COVID-19 дали положительный результат, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей органов здравоохранения.
— Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
заявил о возможном ужесточении ограничительных мер из-за распространения COVID-19, пишет ТАСС. Окончательное решение по этому поводу будет принято совместно с Роспотребнадзором. «Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», — сказал глава региона.
— Две третьих случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, приходятся всего на 10 стран, заявил на брифинге ВОЗ гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. «Хотя затронуты все страны, мы видим интенсивную передачу в относительно небольшой группе государств», — уточнил он.
— Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса. «Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим. Особенно в Москве», — отметил Трамп на брифинге в Белом доме. Он добавил, что провел переговоры с главами еще четырех государств, и все они переживают сложности из-за пандемии.
— Школы в Южно-Африканской Республике вновь закрываются в связи с быстрым ростом в стране числа заболевших COVID-19. Об этом объявил президент страны Сирил Рамапоса. «В условиях, когда пандемия коронавируса выходит на пик, принято решение, что все государственные школы уйдут на перерыв, который продлится предстоящие четыре недели. Школы не должны быть центром распространения коронавируса, когда инфекция быстро распространяется», — подчеркнул он.