Поход в ночной клуб лучше отложить

— В России зафиксировано 795 038 случаев коронавируса нового типа. Выздоровели 580 330 человек, 12 892 — скончались.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ходить в ночные клубы и на дискотеки в связи с риском заражения коронавирусом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше не ходить туда. Мы никогда столько не говорили про ночные клубы, как за последние дни, но они становятся основным местом», — пояснила она.

Повторное введение карантинных мер не предвидится

— В Московской области отменяется ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Так, с 24 июля в организациях Подмосковья перестанут действовать стандарты, предусмотренные методическими рекомендациями Роспотребнадзора . Кроме того, граждане смогут получать госуслуги в обычном объеме, а также с 31 июля начнут работу кинотеатры.

— Тем временем Москва почти полностью вернулась к докоронавирусным показателям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». При этом градоначальник опроверг домыслы о введении новых карантинных ограничений в столице в сентябре.

— Вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко . «Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми», — отметил он.

— У 32 российских моряков с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан, тесты на COVID-19 дали положительный результат, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

— Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о возможном ужесточении ограничительных мер из-за распространения COVID-19, пишет ТАСС. Окончательное решение по этому поводу будет принято совместно с Роспотребнадзором. «Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», — сказал глава региона.

— Две третьих случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, приходятся всего на 10 стран, заявил на брифинге ВОЗ гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. «Хотя затронуты все страны, мы видим интенсивную передачу в относительно небольшой группе государств», — уточнил он.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса. «Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим. Особенно в Москве», — отметил Трамп на брифинге в Белом доме. Он добавил, что провел переговоры с главами еще четырех государств, и все они переживают сложности из-за пандемии.