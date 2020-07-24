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Гейтс прокомментировал теории о его «причастности» к пандемии COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Гейтс высказался о причастности к пандемии COVID-19
Фото: Reuters
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вновь отверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии коронавируса.
С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними. Видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении "уничтожить 15% жителей Земли", набрал миллионы просмотров в YouTube.
"Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение", — заявил Гейтс в интервью телеканалу CNN.
Он напомнил, что его фонд пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией. "Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин", — добавил Гейтс.
В начале июня Гейтс заявлял, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Мелинда Гейтс , Microsoft , CNN
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