Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом 

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64-летний актер провел в больнице неделю, это подтвердил его представитель.

"Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", — уточнил представитель.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире было подтверждено 15,5 млн случаев заражения коронавирусом.