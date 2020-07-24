Актер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США в апреле, сообщает Daily Star.
64-летний актер провел в больнице неделю, это подтвердил его представитель.
"Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", — уточнил представитель.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире было подтверждено 15,5 млн случаев заражения коронавирусом.