Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом
Фото: Reuters
Актер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США в апреле, сообщает Daily Star.
64-летний актер провел в больнице неделю, это подтвердил его представитель.
"Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", — уточнил представитель.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире было подтверждено 15,5 млн случаев заражения коронавирусом.
Газета.Ru: последние новости
Иранский самолет вернулся в Тегеран после перехвата истребителями Иранский самолет вернулся в Тегеран после перехвата истребителями Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью
В мире , Мел Гибсон , ВОЗ , Газета Daily Star , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Россияне получат дополнительный выходной
Россияне получат дополнительный выходной
Почему англосаксы вдруг ополчились против России и Китая?
Почему англосаксы вдруг ополчились против России и Китая?
Видео
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение