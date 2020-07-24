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Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий дрон в Ливии 

Артём Кульша 18 минут назад
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий дрон в Ливии
Фото: РИА Новости
Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в ее пресс-службе.
ЛНА, как сообщал «Рамблер», поддерживает временное правительство Ливии, которое базируется на востоке страны. Ее верховным главнокомандующим является маршал Халифа Хафтар. Временное правительство Ливии существует параллельно Правительству национального согласия (ПНС) политика Фаиза Сарраджа в Триполи. В 2019 году ЛНА развернула наступление на Триполи, в связи с чем ПНС обратилось за поддержкой к Турции.
Вчера ЛНА отчиталась о том, что на севере Ливии к западу от города Сирт сбила беспилотник турецкого производства из российского ЗРПК «Панцирь-С1».
«Сирт и Джафра готов к любым военным конфронтациям», — заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, объяснив это тем, что оба города надежно укреплены средствами противовоздушной обороны (ПВО), которые были там развернуты ранее.
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В мире , Ливия
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