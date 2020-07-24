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Помпео: США могут втянуть Россию в противостояние с Китаем 

RT на русском и ещё 7 46 минут назад
США могут втянуть Россию в противостояние с Китаем
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая с речью об американо-китайских отношениях в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда, заявил, что Соединённые Штаты могут втянуть Россию в противостояние с Китаем.
Об этом сообщает ТАСС.
«Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности того, что США смогут заручиться поддержкой России в вопросе противодействия Китаю.
Ранее Помпео заявил о важности создания альянса нового формата против Китая и отметил, что прежняя система взаимодействия США с КНР потерпела крах.
23 июля президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране. В МИД КНР решение США о закрытии диппредставительства назвали «односторонней политической провокацией», которая нарушает нормы международного права.
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Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , Ричард Никсон , МИД , Китай , США
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