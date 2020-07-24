США могут втянуть Россию в противостояние с Китаем

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Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности того, что США смогут заручиться поддержкой России в вопросе противодействия Китаю.

Ранее Помпео заявил о важности создания альянса нового формата против Китая и отметил, что прежняя система взаимодействия США с КНР потерпела крах.