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ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

РИА Новостииещё 15
54 минуты назад
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Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 9,7 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Коронавирус побил рекорд по числу заражений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.
За последние 24 часа в мире зафиксировали рекордные 284 196 новых случаев заражения коронавирусом и 9753 летальных исхода.
Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 121 700 и Европе - 3 170 382.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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В мире,ВОЗ
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