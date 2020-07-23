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Британия готова к провалу переговоров с ЕС — советник Джонсона 

ИА Regnum 1 час назад
Британия готова к провалу переговоров с ЕС
Фото: РИА Новости
Великобритания готова «к любому результату» переговоров с Евросоюзом, заявил советник премьер-министра Бориса Джонсона и главный переговорщик британского правительства по Brexit Дэвид Фрост, 23 июля передает BBC.
«Мы должны готовиться к любому результату. Возможно, мы не достигнем соглашения, но мы будем энергично работать, чтобы попытаться это сделать», — заявил Фрост после переговоров с представителем ЕС Мишелем Барнье в Лондоне.
В то же время, Фрост отметил прогресс переговоров «во многих сферах» и выразил надежду на достижение сделки к сентябрю.
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В мире , Мишель Барнье , Борис Джонсон , Дэвид Фрост , ЕС , Великобритания
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