Британия готова к провалу переговоров с ЕС

«Мы должны готовиться к любому результату. Возможно, мы не достигнем соглашения, но мы будем энергично работать, чтобы попытаться это сделать», — заявил Фрост после переговоров с представителем ЕС Мишелем Барнье в Лондоне.

В то же время, Фрост отметил прогресс переговоров «во многих сферах» и выразил надежду на достижение сделки к сентябрю.