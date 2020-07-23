Из-за островка может начаться большая война

В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции . В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него?

Немецкая пресса накануне сообщила о том, что канцлер Ангела Меркель «одним звонком предотвратила военный конфликт Турции и Греции » из-за богатых газовых месторождений в восточном Средиземноморье. Театром боевых действий могли стать воды вокруг греческого островка Кастелоризо, расположенного всего в трех километрах от турецкого побережья.

Поводом явились новые «сейсмические исследования» (фактически — разведка потенциальных запасов полезных ископаемых), которые ведет турецкое исследовательское судно Oruc Reis в этом районе, вопреки неоднократным предупреждениям со стороны Афин.

Как отмечает Tagesspiegel, начиная со вторника многочисленные корабли ВМФ Турции двигались в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря к югу от греческих островов Родос Крит . В ту же акваторию были стянуты и силы греческого флота. Об этом также сообщило греческое государственное телевидение. Во вторник вечером непосредственно к Кастелоризо были направлены 18 турецких боевых кораблей и истребители ВВС Турции, после чего греческий флот объявил состояние тревоги.

Далее, как утверждают германские Tagesspiegel и Bild, Меркель и позвонила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису. В пресс-службе немецкого правительства, впрочем, не подтвердили то, что канцлер выступила посредницей между двумя враждующими странами НАТО — хотя звонок Эрдогану действительно имел место.

Как бы то ни было, судно Oruc Reis ушло из опасного района. Возможно, свою роль сыграла и не Меркель. Чуть ранее госдепартамент США обратился к Анкаре с призывом «остановить все планы действий» в спорных водах на востоке Средиземного моря. Турция загодя предупредила об исследованиях к югу и к востоку от острова с 21 июля по 2 августа. Греция повысила боеготовность вооруженных сил.

В конце июня начальник греческого генштаба Константинос Флорос заявил о готовности «сжигать» всех, кто вторгнется на территорию страны.

Год назад Афины пригрозили Турции санкциями со стороны ЕС , в ответ на что Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море. Нервозность Греции вызвали планы турок в отношении шельфа этнически близкого грекам Кипра. Добавим, что турки втянули в противостояние вокруг месторождений и Израиль.

Но, пожалуй, самым уязвимым участком оказался Кастелоризо. Как уже говорилось выше, этот маленький скалистый остров расположен рядом с побережьем Турции — до турецкого порта Каш всего 7 км, притом, что до ближайшей крупной греческой территории, острова Родос — порядка сотни километров, и 580 километров от материковой Греции. Второе название Кастелоризо — «Мейисти», что значит «крупнейший» (остров самый большой в крошечном прибрежном архипелаге). У этой территории с населением около полутысячи человек — бурное боевое прошлое.

Во время войны греков за независимость от Османской империи, жители острова — кастелоризоты потопили несколько турецких кораблей в бухте Антальи. Остров, тем не менее, оставался под османским господством до Первой мировой войны, когда здесь происходили бои Антанты с турками. До 1945 года Кастелоризо принадлежал Италии (вместе с островами Додеканеса — Родосом и другими), и во время Второй мировой вновь стал ареной боев. Здесь высаживался британский десант, остров бомбили самолеты Люфтваффе, он был под немецкой оккупацией.

В греческую «родную гавань» Меийсти-Кастелоризо вернулся лишь в 1947-м. Для эллинской родины это стало хорошим приобретением, и не только потому, что этот райский уголок с гротами дорическим акрополем и рыцарским замком привлекает туристов. Остров площадью меньше десятка квадратных километров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тысяч кв. км. Турция же признает контроль греков лишь над 6 морскими милями территориальных вод вокруг островка. Поэтому турецкое геологоразведочное судно и зашло в акваторию южнее Кастелоризо, которую греки считают исключительной экономической зоной.

Геологическая служба США, напомним, оценивает общие запасы восточного Средиземноморья в 3,45 трлн кубометров газа и 3,8 млрд баррелей нефти. По другим оценкам, запасы углеводородов — вдвое больше.

Как отмечает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский , турки определили границы шельфовой зоны не в соответствии с Конвенцией по морскому праву, а по собственному усмотрению. «Демонстрация Эрдоганом турецкой силы имеет политический подтекст. Это касается и отношений с Грецией — и договора с Ливией, где у Турции также присутствует нефтегазовый интерес», — сказал Раевский газете ВЗГЛЯД. Помимо экономического интереса, свою роль могут сыграть и имперские амбиции Эрдогана, считает эксперт. Надеин-Раевский напомнил о том, что Османское государство владело всеми островами Эгейского моря, большая часть которых ныне принадлежат Греции.

«Речь идет о назревающем военном конфликте. Греческая армия приведена в состояние боевой готовности, как и положено. Ведь отдавать свои земли ни одно государство не хочет», — подчеркнул собеседник.

«Военно-морские силы Турции и Греции примерно сопоставимы, — пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков . — Основу турецкого флота составляют надводные корабли класса «фрегат». Это пять-семь частично устаревших судов американской постройки конца 60-х — начала 70-х годов «Оливер Х. Перри». Кроме того, есть около двух десятков универсальных судов, способных выполнять функции ударных, противолодочных, а также использоваться для целей ПВО), около 30 катеров тактического значения, в т.ч. ракетных, вооруженных крылатыми ракетами малого радиуса действия».

Подводный флот Турции представлен 12 подводными лодками германской постройки проекта 209 и 212, добавил Сивков. «Греческий флот сходен с турецким по численности и видовому составу. Там также есть корабли класса „фрегат“, но они имеют ограниченное боевое значение, в силу своего возраста. Основу греческого флота составляют ракетные катера, также имеются подводные лодки», — указал военный эксперт. Действия флота могут быть поддержаны силами ВВС Турции — 470 самолетов. У Греции — порядка 390 самолетов (включая военно-транспортные и транспортные) и вертолетов. Турецкая армия в блоке НАТО вторая по численности — 510 тыс. человек. Греческая армия насчитывает 160 тыс. человек, а военный бюджет — вдвое ниже турецкого: 6 млрд долларов против 12.