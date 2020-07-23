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Мэры крупнейших городов США воспротивились тирании Трампа и его силовиков 

Lenta.ru 46 минут назад
Мэры более десяти крупнейших американских городов воспротивились действиям силовиков, направленных к ним президентом США Дональдом Трампом для установления порядка на охваченных протестами улицах, и обратились в Конгресс с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает CNN.
Свои подписи под переданным в парламент документом поставили мэры Портленда, Сиэтла, Атланты, Чикаго, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, Денвера, Лос-Анджелеса, Сан-Хосе, Окленда, Таксона, Сакраменто, Финикса и Канзас-Сити (штат Миссури). Они пожаловались, что спецотряды из числа сотрудников министерства внутренней безопасности и министерства юстиции были направлены Трампом в американские города без согласования с местными властями и главным образом в политических целях. Кроме того, посланные федеральным центром силовики зачастую не имеют навыков по работе с населением в кризисных ситуациях, и их действия в основном приводят к эскалации конфликтов и росту насилия.
В частности, в Портленде один из протестующих получил перелом черепа после того, как в него выстрелил представитель спецотряда. Также известно о случае, когда федеральные силовики схватили участника митинга, не представившись ему, и усадили его в машину без каких-либо опознавательных знаков.
«Подобную тактику можно ожидать от авторитарных режимов, а не от нашей демократии», — отметили градоначальники, добавив, что происходящее ясно свидетельствует о том, что в стране установилась тирания.
Они также подчеркнули, что в большинстве своем проходящие акции протеста носят мирный характер, а попытки Трампа «зачистить» города от митингующих являются беспрецедентным нарушением фундаментальных конституционных прав граждан США. В связи с этим мэры призвали Конгресс немедленно начать расследование по данному факту в отношении президента и его администрации. Также они направили отдельное письмо главам министерства юстиции и министерства внутренней безопасности с требованием отозвать подчиняющихся им силовиков.
Ранее ряд американских политиков из Демократической партии уже высказывал опасения относительно действий Трампа и его тайной полиции по усмирению протестов, охвативших страну после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жесткого задержания правоохранителями. Отмечалось, что подобные спецотряды, состоящие из числа сотрудников Службы пограничного контроля, Службы маршалов, Федеральной службы охраны и ряда других подразделений министерства внутренней безопасности, патрулируют улицы в США уже на протяжении нескольких недель, что, по мнению противников президента, является «прямым оскорблением американской демократии».
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Комментарии 5
В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Минюст РФ , Демократическая партия США , Федеральная служба охраны , Лос-Анджелес , Сакраменто , Сиэтл , Чикаго
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