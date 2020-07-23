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Украина сообщила о ранении четырех военных в Донбассе 

Lenta.ru 29 минут назад
Украина сообщила о ранении четырех военных в Донбассе
Фото: РИА Новости
Четыре украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом в четверг, 23 июля, сообщило Министерство обороны, передают «Українськi Новини».
Киев утверждает, что 22 июля противник 15 раз обстрелял позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС), нарушив режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы в районе Майорска, Хутора Вольного, Пищевика, Старогнатовки и других населенных пунктов.
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что украинские подразделения дважды за сутки нарушили «режим тишины». Обстрелам подвергся район села Знаменка, передает «Луганский информационный центр». В Донецке заявили, что Киев 17 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено более 130 боеприпасов, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Ранее сообщалось, что Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.
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В мире , Министерство обороны , Киев
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