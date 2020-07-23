Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию обвинили в попытках переписать историю 

Алиса Селезнёва и ещё 1 15 минут назад
Россию осудили за попытки переписать историю
Фото: Reuters
С осуждением России за попытку «переписать историю и оправдать оккупацию стран Балтии» выступили США, Эстония, Латвия и Литва. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.
В обращении госсекретаря США Майка Помпео, а также главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Латвии Эдгарса Ринкевича и Литвы Линаса Линкевичуса подчеркивается, что Россия «продолжает систематические попытки извратить» некоторые исторические события.
«Мы непоколебимо стоим против всех попыток России переписать историю с целью оправдать оккупацию стран Балтии и аннексию Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса свидетельствует, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского союза такими, какими они были: незаконной силовой аннексией», — говорится в заявлении.
Представители балтийских стран также подчеркнули, высоко ценят «вклад США в оборону Европы, важный для сдерживания возможного противника».
«Рамблер» писал, что ранее президенты Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны, в котором также заявили, что балтийские страны были «оккупированы и аннексированы Советским Союзом».
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Комментарии 6
В мире , Политика , МИД , Латвия , Литва , США , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
Байден пригрозил России за «вмешательство»
Байден пригрозил России за «вмешательство»
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Украина пригрозила России войной по югославскому сценарию
Украина пригрозила России войной по югославскому сценарию
Видео
Выпрыгнувший 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение