Россию осудили за попытки переписать историю

С осуждением России за попытку «переписать историю и оправдать оккупацию стран Балтии» выступили США, Эстония, Латвия и Литва. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.
"#WellesDeclaration’s historic importance remains highly relevant in the 21st century when some countries challenge the key principles and norms of a rules-based international order"
Joint statement w/ @SecPompeo 🇺🇸 @edgarsrinkevics 🇱🇻@LinkeviciusL 🇱🇹 on its 80th anniversary ⬇️ pic.twitter.com/dBOfPeZgcW— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) July 23, 2020
В обращении госсекретаря США Майка Помпео, а также главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Латвии Эдгарса Ринкевича и Литвы Линаса Линкевичуса подчеркивается, что Россия «продолжает систематические попытки извратить» некоторые исторические события.
«Мы непоколебимо стоим против всех попыток России переписать историю с целью оправдать оккупацию стран Балтии и аннексию Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса свидетельствует, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского союза такими, какими они были: незаконной силовой аннексией», — говорится в заявлении.
Представители балтийских стран также подчеркнули, высоко ценят «вклад США в оборону Европы, важный для сдерживания возможного противника».
«Рамблер» писал, что ранее президенты Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны, в котором также заявили, что балтийские страны были «оккупированы и аннексированы Советским Союзом».