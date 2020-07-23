Россию осудили за попытки переписать историю

В обращении госсекретаря США Майка Помпео, а также главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Латвии Эдгарса Ринкевича и Литвы Линаса Линкевичуса подчеркивается, что Россия «продолжает систематические попытки извратить» некоторые исторические события.

«Мы непоколебимо стоим против всех попыток России переписать историю с целью оправдать оккупацию стран Балтии и аннексию Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса свидетельствует, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского союза такими, какими они были: незаконной силовой аннексией», — говорится в заявлении.

Представители балтийских стран также подчеркнули, высоко ценят «вклад США в оборону Европы, важный для сдерживания возможного противника».

«Рамблер» писал, что ранее президенты Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны, в котором также заявили, что балтийские страны были «оккупированы и аннексированы Советским Союзом».