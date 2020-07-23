Названа кардинальная ошибка России на Украине

Россия избрала неправильную политику по удержанию своего влияния на Украину, потратив при этом огромное количество денег, завил в интервью изданию «Украина.ру» журналист Владимир Скачко. США, по его словам, затратив гораздо меньший объём средств, удалось привести к власти в стране своих людей.
В случае с Россией речь идет о финансировании украинских политиков и олигархов, которые должны были удерживать государство в сфере влияния РФ. Однако ставка не сыграла, уверяет Скачко.
Американцы, по его мнению, пошли другим путем: они финансировали целое поколение «грантоедов» и «соросят», создав таким образом «симулякр гражданского общества».
«Они воспитали народ, который избрал, сформировал и привел к власти нужных политиков», — подчеркнул журналист.
Сачко добавил, что если при Порошенко «грантоеды» и «соросята» занимали должности заместителей министров, то при Зеленском уже сами уселись в кресла членов правительства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин рассказал, как Украина до 2014 года забирала у Крыма деньги для поддержания других регионов страны. По словам главы государства, на это чиновников вынуждала тяжелая экономическая ситуация.