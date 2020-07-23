Названа кардинальная ошибка России на Украине

Россия избрала неправильную политику по удержанию своего влияния на Украину , потратив при этом огромное количество денег, завил в интервью изданию «Украина.ру» журналист Владимир Скачко США , по его словам, затратив гораздо меньший объём средств, удалось привести к власти в стране своих людей.

В случае с Россией речь идет о финансировании украинских политиков и олигархов, которые должны были удерживать государство в сфере влияния РФ. Однако ставка не сыграла, уверяет Скачко.

Американцы, по его мнению, пошли другим путем: они финансировали целое поколение «грантоедов» и «соросят», создав таким образом «симулякр гражданского общества».

«Они воспитали народ, который избрал, сформировал и привел к власти нужных политиков», — подчеркнул журналист.

Сачко добавил, что если при Порошенко «грантоеды» и «соросята» занимали должности заместителей министров, то при Зеленском уже сами уселись в кресла членов правительства.