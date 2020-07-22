Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонсон ответил на обвинения во вмешательстве России в Brexit 

News.ru 30 минут назад
Россия не оказывала влияния на голосование по выходу Великобритании из ЕС, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Как сообщает Bloomberg, британский премьер считает, что опубликованный 21 июля доклад парламентского комитета по разведке и безопасности не содержит никаких доказательств того, что Россия оказывала влияние на референдум 2016 года. Он также отметил, что критика правительства страны и обвинения в нежелании расследовать «российское вмешательство» в референдум о выходе из ЕС — это происки сторонников сохранения членства в Евросоюзе.
То, с чем мы столкнулись, это гнев и ярость сторонников сохранения членства в Евросоюзе, которые увидели, что в этом докладе нет никаких убедительных доказательств, — заявил Джонсон.
По мнению премьера, те, кто настаивает на расследовании вмешательства России в Brexit, желают подорвать итоги референдума по выходу из Евросоюза. Так он ответил на обвинения лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стаммера, потребовавшего от Джонсона объяснить, почему правительство не расследовало возможное вмешательство.
Как писал NEWS.ru Россия глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб заявил, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года. По его словам, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».
News.ru: последние новости
Госдеп заявил, что прогресс в отношениях РФ и США практически невозможен Госдеп заявил, что прогресс в отношениях РФ и США практически невозможен В Италии сенатор создал движение Italexit за выход страны из ЕС В Италии сенатор создал движение Italexit за выход страны из ЕС В МИД Украины сочли немыслимой встречу Путина и Зеленского в Крыму В МИД Украины сочли немыслимой встречу Путина и Зеленского в Крыму
Комментарии 17
В мире , Видео , Борис Джонсон , МИД , ЕС , Лейбористская партия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
03:26
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
В мире Происшествия
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
00:21
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
В мире Украина
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
00:35
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение