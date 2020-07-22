Как сообщает Bloomberg, британский премьер считает, что опубликованный 21 июля доклад парламентского комитета по разведке и безопасности не содержит никаких доказательств того, что Россия оказывала влияние на референдум 2016 года. Он также отметил, что критика правительства страны и обвинения в нежелании расследовать «российское вмешательство» в референдум о выходе из ЕС — это происки сторонников сохранения членства в Евросоюзе.

То, с чем мы столкнулись, это гнев и ярость сторонников сохранения членства в Евросоюзе, которые увидели, что в этом докладе нет никаких убедительных доказательств, — заявил Джонсон.

По мнению премьера, те, кто настаивает на расследовании вмешательства России в Brexit, желают подорвать итоги референдума по выходу из Евросоюза. Так он ответил на обвинения лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стаммера, потребовавшего от Джонсона объяснить, почему правительство не расследовало возможное вмешательство.