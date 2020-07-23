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Киев передал списки для обмена пленными с ЛНР и ДНР 

News.ru и ещё 2 19 минут назад
Киев передал ЛНР и ДНР списки пленных
Фото: globallookpress.com
Украина передала список для взаимного обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны, — говорится в сообщении офиса президента Украины.
Там подтвердили, что принято решение о том, что с 00:01 27 июля должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон в Донбассе.
В Киеве также отмечают, что выборы в Донбассе возможны «после всеобъемлющей деэскалации, после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей; выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины; выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ».
Ранее сообщалось, что процесс обмена и освобождения пленных между Украиной и самопровозглашёнными республиками может затянуться, поскольку Киев отказался от согласованных ранее договорённостей.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.
Как писал NEWS.ru, в Международном комитете Красного Креста (МККК) не исключают новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».
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Комментарии 1
В мире , Конфликты , МИД , Международный комитет Красного Креста , ОБСЕ , Правительство Украины , Киев
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