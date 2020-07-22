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На Украине задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко 

Ura.Ru 29 минут назад
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители Донецкой народной республики обвиняли в убийстве экс-главы ДНР Александра Захарченко.
«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Представители ДНР, как напоминает RT, ранее говорили, что знают имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству бывшего лидера самопровозглашенной республики. Тогда же отмечалось, что Байдала отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.
Александр Захарченко был убит в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате взрыва он получил смертельную травму. В Кремле в причастности к убийству главы ДНР обвинили Киев и украинских силовиков.
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В мире , Видео , Происшествия , Александр Захарченко , СБУ , МВД , РИА Новости
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