Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Представители ДНР, как напоминает RT, ранее говорили, что знают имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству бывшего лидера самопровозглашенной республики. Тогда же отмечалось, что Байдала отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.

Александр Захарченко был убит в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате взрыва он получил смертельную травму. В Кремле в причастности к убийству главы ДНР обвинили Киев и украинских силовиков.