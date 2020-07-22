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Демократы США хотят лишить Трампа возможности помиловать самого себя 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Трампа хотят лишить возможности помиловать себя
Фото: РИА Новости
Член Палаты представителей Конгресса США Джереми Раскин (демократ, штат Мэриленд) предложил внести поправку в законопроект о подчинении президентского прощения нормам закона о взяточничестве, согласно которой американский лидер Дональд Трамп лишится права на собственное помилование. Об этом в среду сообщила газета "Политико".
"Помилование, которое президент предоставит самому себе, является недействительным и не имеет никакой силы, а также не лишает суды юрисдикции и не предоставляет президенту какого-либо законного иммунитета от проведения расследования или от уголовного преследования, — приводит издание текст поправки. — Крайне важно, чтобы Конгресс прямо сейчас прояснил, что ни один президент, принадлежащий к любой партии, не может пользоваться собственной властью для помилования самого себя или сокращения собственного тюремного срока".
Согласно другой поправке к законопроекту, предложенной председателем спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом (демократ, от штата Калифорния), предоставление президентом сокращения тюремного срока или полного помилования, совершенное в обмен на "некую ценность", должно будет караться по закону о взяточничестве. Такая мера была опубликована после того, как Трамп специальным указом избавил своего бывшего советника Роджера Стоуна от необходимости не только отбывать тюремное заключение по статьям, касающимся дачи ложных показаний правоохранительным органам, попыток помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивания свидетеля, но и выплачивать остатки штрафа. По решению суда Стоун должен был провести за решеткой три года и четыре месяца.
Кроме того, поправка Шиффа предполагает, что Минюст США будет оповещать американский Конгресс о связанных с президентом или его родственниками делах, в которых осужденный был удостоен помилования. Такое требование, как ожидается, позволит определить, повлияли ли на президентское решение личные интересы. В то же время законопроект, пишет издание, в случае принятия, вероятно, будет признан неконституционным.
Стоуна задержали в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли его в попытке получить у организации WikiLeaks ("Викиликс") похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года — кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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Комментарии
В мире , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Адам Шифф , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Wikileaks , Конгресс США , Министерство юстиции США , МВД , США
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