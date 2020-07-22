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Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР 

Вероника Полынина и ещё 1 7 минут назад
Киевская власть не в первый раз признает самопровозглашенные республики Донбасса независимыми государствами. На это в эфире украинского ТВ обратила внимание журналистка Ирина Гаврилова, пишет Luga1news.ru.
Она напомнила, что в 2019 году жителям неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей не позволили участвовать в выборах президента Украины. Та же ситуация повторяется в 2020 году накануне парламентских выборов.
По ее мнению, это означает официальное признание Киевом независимости самопровозглашенных республик. Журналистка отметила, что на основании указа президента Украины Владимира Зеленского жители ЛНР и ДНР могут отстаивать свое право на независимость даже в международных судах.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
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В мире , Видео , Украина , Ирина Гаврилова , Владимир Зеленский , Киев
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