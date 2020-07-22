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Еще одна страна задумала выход из ЕС 

Вероника Полынина 47 минут назад
Еще одна страна задумала выход из ЕС
Фото: EPA
В Италии задумались о выходе из Евросоюза, пишет The New York Times. С соответствующей инициативой выступил сенатор Джанлуиджи Парагоне.
Парагоне намерен создать политическое движение Italexit и покинуть Европейский союз, как это ранее сделала Великобритания.
«Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии», — заявил политик.
Перед тем как объявить о запуске Italexit, Парагоне провел консультации с лидером британской партии Brexit Найджелом Фараджем в Лондоне.
Как отмечает издание, итальянский сенатор намерен извлечь выгоду из антиевропейских настроений на фоне постпандемического кризиса и сделать движение Italexit «политическим домом» возросшего недовольства соседями по ЕС.
По словам Парагоне, только действительно независимое государство может преодолеть экономический кризис, спровоцированный эпидемией COVID-19.
Как сообщал «Рамблер», 31 января Евросоюз покинула Великобритания. До конца 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать режим переходного периода, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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В мире , Найджел Фарадж , ЕС , New York Times , Италия
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