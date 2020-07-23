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«Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в конституционный суд 

News.ru и ещё 2 31 минуту назад
На Меркель подали в суд
Фото: globallookpress.com
Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» обратилась с жалобами в конституционный суд страны на правительство и канцлера Германии Ангелу Меркель из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии.
Представители партии Тино Крупалла и Йорг Мойтен настаивают на рассмотрении жалоб в ускоренном порядке для «устранения нарушений» со стороны канцлера и правительства.
В конституционном праве страны прописана процедура институционального контроля. Она позволяет контролировать соблюдения Основного закона органами власти. Жалобы подаются в рамках этой процедуры.
6 февраля 2020 года Меркель во время государственного турне по странам Африки заявила, что результаты выборов премьера Тюрингии должны быть пересмотрены. По закону страны премьер избирался голосованием в парламенте региона, тогда в нём участвовала фракция «Альтернативы для Германии». После заявления Меркель в стране произошёл скандал и перевыборы.
Партия «Альтернатива для Германии» поддержала депутатов от партии Меркель «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС). В результате скандала председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что подаст в отставку со своего поста.
Йорг Мойтен призвал суд зафиксировать действия Меркель, которые нарушают право. Он обвинил канцлера в злоупотреблении своим должностным положением при использовании международной арены для делегитимизации результатов демократических выборов. Политик убеждён, что действия Меркель нарушают Основной закон и равные возможности для партий, сообщает РИА Новости.
NEWS.ru писал, что Ангела Меркель окончательно отказалась баллотироваться на пятый срок. Она занимает должность канцлера с 22 ноября 2005 года.
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В мире , Европа , Ангела Меркель , РИА Новости , Германия , Тюрингия
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