Россия сделала заявление о тайных переговорах по делу MH17 

Российские дипломаты не ведут тайных переговоров с нидерландскими коллегами о заключении внесудебного соглашения по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом малайзийском «Боинге», заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Высокопоставленный чиновник российского внешнеполитического ведомства сделал заявление в интервью замгендиректора ТАСС Михаилу Гусману. На вопрос, договаривается ли Россия с Нидерландами о решении вопроса по сбитому авиалайнеру без суда, Грушко ответил отрицательно.
«Никаких переговоров мы не ведем», — констатировал он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Нидерландов высказали намерение привлечь Россию к ответственности по делу о крушении Boeing, выполнявшего рейс «Амстердам — Куала-Лумпур» в 2014 году в небе над Донбассом, путем обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Планируется, что вместе с государственной жалобой будут переданы жалобы от родственников погибших пассажиров. В Минюсте РФ, комментируя инициативу нидерландцев, отметили, что Россия по-прежнему настаивает на своей непричастности к трагедии.