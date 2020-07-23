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Семейная пара отвоевала право назвать сына Люцифером 

Lenta.ru и ещё 3 26 минут назад
Семья отвоевала право назвать сына Люцифером
Фото: Paul Tonge / The Sun
Семейной паре из Новой Зеландии после противостояния с местными органами регистрации в Великобритании удалось отстоять свое право назвать своего сына Люцифером. Об этом пишет издание The Sun.
Новозеландцы Дэн и Мэнди Шелдон посетили офис регистратора в Честерфилде, графство Дербишир на прошлой неделе, когда он открылся после снятия ограничений из-за коронавируса. Радостная пара намеревалась поставить на учет своего четырехмесячного сына, однако столкнулась с сопротивлением чиновницы, которая смотрела на супругов «с отвращением».
«Она сказала нам, что он никогда не сможет устроиться на работу, и что учителя не захотят его учить, — рассказал Дэн. — Она сказала, что называть так ребенка в Новой Зеландии незаконно и что, возможно, мы могли бы назвать его как-нибудь еще, но называть его Люцифером дома».
Дэн попытался объяснить чиновнице, что его семья нерелигиозная, а имя Люцифер на греческом языке означает «несущий свет», однако пару не стали слушать и попросили покинуть кабинет. Однако через несколько минут чиновница «сквозь стиснутые зубы» все же официально зарегистрировала ребенка как Люцифер Шелдон.
Совет графства Дербишир принес извинения семейной паре и разъяснил, что работа регистраторов заключается в том, чтобы давать советы по выбору имени ребенка родителям, поскольку порой они могут не знать некоторых значений и ассоциаций, которые оно может нести.
«Честно говоря, мы просто думали, что это хорошее имя, уникальное», — признались родители.
В Новой Зеландии родители имеют право выбрать любое имя для ребенка, однако власти могут вмешаться в случае, если выбранное имя может поставить под угрозу благополучие ребенка, стать причиной насмешек или оскорблений. Примечательно, что имя Люцифер в 2013 году было внесено в новозеландский перечень запрещенных имен. В библейской мифологии оно ассоциируется с дьяволом.
В 2014 году в Перми сотрудники ЗАГСа зарегистрировали новорожденного с именем Люцифер Константинович Меньшиков. Как объяснила его мать-сатанистка, мальчик в 14 лет сам сможет поменять имя, если оно ему не понравится.
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В мире , Новая Зеландия , Великобритания
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