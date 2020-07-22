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Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая за «кибератаки» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Послы ЕС согласовали санкции против России
Фото: РИА Новости
Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали введение ограничительных мер в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
Источник сообщил, что послы «согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», передает ТАСС.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что обвинения в адрес России и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением.
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В мире , Политика , Андрей Крутских , МИД , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Китай , КНДР
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