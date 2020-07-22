Послы ЕС согласовали санкции против России

Китая и Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали введение ограничительных мер в отношении структур и граждан России КНДР , якобы причастных к кибератакам, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС

Источник сообщил, что послы «согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», передает ТАСС.