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Украина отменила визы для граждан шести стран 

РИА Новости 1 час назад
Украина отменила визы для граждан шести стран
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский ввел безвизовый режим с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, срок пребывания иностранцев не должен превышать 90 дней в течение полугода, следует из текста указа, опубликованного на сайте офиса президента в среду.
"С целью развития и практической реализации принципов партнерства… постановляю: установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", — говорится в сообщении.
Вместе с тем Зеленский поручил правительству предпринять необходимые меры для реализации такой инициативы.
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В мире , Владимир Зеленский , Австралия , Бахрейн , Кувейт , Новая Зеландия , Оман , Саудовская Аравия
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