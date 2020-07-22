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В Киеве проводят проверку станции метро «Вокзальная»

RT на русском
1 час назад
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Станция метро «Вокзальная» в Киеве закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В Киеве проводят проверку станции метро «Вокзальная»
Фото: UA.National.Police FacebookUA.National.Police Facebook
Отмечается, что правоохранители проводят проверку, информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения.
Как сообщает Киев Оперативный, возле станции метро проходит эвакуация из-за найденной подозрительной сумки.
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В мире,Происшествия,Киев
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