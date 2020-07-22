США решили закрыть консульство в Ухане 

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По словам источника, Белый дом пошел на такой шаг, чтобы предупредить ответные меры Китая . Работа американского консульства в Ухане была приостановлена в январе из-за вспышки коронавируса. Скорее всего, Вашингтон не будет возобновлять его деятельность.

Ранее Reuters отмечали, что Китай якобы рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане. Таким образом Пекин собирался ответить на решение американцев о прекращении работы диппредставительства КНР в Хьюстоне.

Вскоре после этого в сети появились кадры, на которых показан задний двор генконсульства: его сотрудники начали сжигать несколько мусорных баков, предположительно наполненных разными документами.