Пока вы спали: РФ может нанести удар по Польше 

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Польшу беспокоят российские военные учения

По словам сотрудника варшавского Центра восточных исследований Анджея Вилькома (Andrzej Wilk), Россия в ходе учений в Западном военном округе отрабатывает в том числе наступательные действия, а Калининградская область «становится крепостью», «нашпигованной» средствами радиоэлектронной войны, танками и артиллерией. Об этом он заявил в интервью Polskie Radio, перевод которого сделало «ИноСМИ».

«За последние десятилетия радиус поражения российской дубины значительно расширился. Польша фактически стала территорией, по которой в ходе военных действий может быть нанесен удар. Это касается также значительной части Европы», — подчеркнул эксперт.

Нефтяной рынок вырос на фоне новостей о вакцине от COVID-19

После четырехмесячного перерыва котировки российской нефти Urals закрепились выше уровня $46 за баррель, также отмечен рост цен на нефть марки Brent. По мнению экспертов, росту цен способствовали сообщения о появлении вакцины против коронавируса, а также надежды на быстрое восстановление мировой экономики, пишет «Коммерсант».

Эксперты отметили, что на нефтяной рынок поваляли сообщения о том, что Оксфордский университет и AstraZeneca успешно испытали вакцину от коронавируса, а также расширение антикризисных мер в ЕС и монетарное стимулирование в США, Японии и КНР оценочным объемом 8% мирового ВВП.

Деньги россиян после смерти будут отслеживаться

Запущен новый электронный сервис по онлайн-розыску имущества ушедших из жизни людей. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Согласно сообщению, сервис поможет выяснить были ли у наследодателя обезличенные металлические счета, счета ДЕПО, банковские ячейки, а значит уменьшит риски, что какая-то часть наследственного имущества останется необнаруженной.

Минстрой высказался за отмену исковой давности в спорах о подвалах и чердаках

Нередко места общего пользования в многоэтажных домах, в том числе подвалы, чердаки и колясочные, передаются в собственность без согласия жильцов. Для того, чтобы вернуть жителям домов право на подвалы и чердаки, Минстрой поддержал внесенный в Госдуму законопроект об отмене исковой давности по таким делам, сообщает «Российская газета».

Замглавы минстроя Максим Егоров также предложил осенью обсудить возврат общего имущества на собрании руководителей госжилинспекций всех регионов.

Назван природный источник коронавируса

Коронавирус мог попасть от летучих мышей к человеку через панголинов. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

Ученый напомнил, что найденных у летучих мышей штаммы коронавируса совпадают с SARS-CoV-2 на 98-99%. Однако, по его слова, маловероятно, что вирус перешел к человеку напрямую.