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США отвели Китаю 72 часа на закрытие консульства в Хьюстоне 

ИА Regnum и ещё 9 1 час назад
США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне
Фото: Reuters
Власти США потребовали от Китая закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне. Об этом сообщает газета Global Times.
Отмечается, что на закрытие отделения американская сторона отвела Китаю 72 часа.
Вечером 21 июля во дворе китайского генконсульства произошёл пожар, сообщает портал Сlick2houston. В полицию поступили сообщения о том, что в генконсульстве жгут документы, на место отправились пожарные, однако они не смогли попасть внутрь.
Очевидцы сняли на видео контейнеры с пламенем возле консульства. На кадрах заметны люди, бросающие вещи в огонь.
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В мире , Китай , США
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