«Эгоист»: Трамп готов первым испытать вакцину

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов стать первым человеком в США , кому введут вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 после завершения её разработки.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому её введут», — отметил он.

Вместе с этим Трамп добавил, что уверен в том, что если он согласится первым опробовать вакцину, то найдутся люди, которые обвинят его в эгоизме.

«Если я буду первым, все скажут: «Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым», — указал президент США.