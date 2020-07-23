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Трамп заявил о готовности первым в США опробовать вакцину 

RT на русском и ещё 13 17 минут назад
«Эгоист»: Трамп готов первым испытать вакцину
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов стать первым человеком в США, кому введут вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 после завершения её разработки.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
«Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому её введут», — отметил он.
Вместе с этим Трамп добавил, что уверен в том, что если он согласится первым опробовать вакцину, то найдутся люди, которые обвинят его в эгоизме.
«Если я буду первым, все скажут: «Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым», — указал президент США.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.
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Комментарии
В мире , США , COVID-19 , Майкл Райан , Дональд Трамп , МГУ , ВОЗ , Fox News
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