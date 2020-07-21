Аваков: «Все заложники из автобуса в Луцке целы»

Все заложники из автобуса в Луцке целы, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее захвативший в Луцке автобус мужчина отпустил заложников, после на месте прогремел взрыв.
"Луцк. Все целы!" — написал министр в Twitter.
Мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находятся около 20 пассажиров, при себе он имел взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.