Теракт в Луцке: Зеленский выполнил требование террориста 

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Зеленский выполнил требование террориста и записал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне» 2005 года. После этого он поговорил с захватчиком по телефону.

Позже из автобуса были выпущены первые три человека: пожилая женщина, беременная женщина и ребенок. Еще через полчаса злоумышленник отпустил остальных заложников и вышел сам.

Спецназ положил его на землю, заломав руки за спину.

Как сообщает издание «Подъем», при выходе людей из салона произошел взрыв, о пострадавших не сообщается.

Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в украинском городе Луцк уроженец Оренбургской области РФ Максим Кривош (Плохой) взял в заложники 20 пассажиров автобуса «Берестечко — Красиловка». При себе преступник имел оружие и взрывчатку.