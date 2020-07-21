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Теракт в Луцке: Зеленский выполнил требование террориста 

Вероника Полынина 16 минут назад
Террорист, захвативший заложников в украинском Луцке, начал выпускать людей из автобуса после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Интерфакс».
Зеленский выполнил требование террориста и записал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне» 2005 года. После этого он поговорил с захватчиком по телефону.
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Позже из автобуса были выпущены первые три человека: пожилая женщина, беременная женщина и ребенок. Еще через полчаса злоумышленник отпустил остальных заложников и вышел сам.
Спецназ положил его на землю, заломав руки за спину.
Как сообщает издание «Подъем», при выходе людей из салона произошел взрыв, о пострадавших не сообщается.
Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в украинском городе Луцк уроженец Оренбургской области РФ Максим Кривош (Плохой) взял в заложники 20 пассажиров автобуса «Берестечко — Красиловка». При себе преступник имел оружие и взрывчатку.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Интерфакс , Луцк
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