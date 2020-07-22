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Италия объявила о выходе из коронавирусной «бури» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Италия объявила о выходе из коронавирусной «бури»
Фото: РИА Новости
Италия справилась с эпидемией коронавируса, но еще не добралась до «безопасного порта» после бури, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.
«Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, но о стране в целом. Это не было очевидным, мы были первыми в мире после Китая. У нас не было инструкции по эксплуатации, нам нужно было узнать о вирусе», — передает РИА «Новости» его слова.
Итальянский министр также отметил, что в ходе эпидемии он принимал решения, которые «не давали ему спать».
«Мы вышли из бури, хотя еще не в безопасном порту. Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире. Это станет прошлым, когда у нас появится вакцина», — добавил Сперанца.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус описал четыре сценария, по которым распространение коронавируса происходит в разных государствах.
Напомним, в ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом, при этом заявили о «хорошем пути» России по борьбе с коронавирусом.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости , Италия , Китай
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