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Почему Китай не признает российский Крым 

Вероника Полынина и ещё 1 49 минут назад
Китай не признает Крым российским из-за возможных неблагоприятных последствий этого шага, считает китаевед, профессор РУДН Александр Виноградов.
По словам Виноградова, официальное признание Крыма российским создаст Пекину множество проблем. Кроме того, в стране до сих пор действует решение Компартии не вступать в союзы или альянсы, принятое в 1982 году.
«Для внутреннего Китая это острая тема. Она крайне актуальная. Но я думаю главная причина в том, что Китай не счел возможным для себя создавать множество других проблем. Тем более, что существуют территориальные пограничные споры у Китая с Индией, с Японией и так далее, это сложные проблемы», — сказал Виноградов РИА «Новости».
Признание неизбежно: что стоит за визитами зарубежных политиков в Крым
Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятью государствами, в числе которых Никарагуа, Венесуэла, Афганистан, Сирия, Куба и КНДР.
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В мире , Видео , Политика , Александр Виноградов , РУДН , РИА Новости , Китай , Республика Крым
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