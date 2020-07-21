Почему Китай не признает российский Крым 

По словам Виноградова, официальное признание Крыма российским создаст Пекину множество проблем. Кроме того, в стране до сих пор действует решение Компартии не вступать в союзы или альянсы, принятое в 1982 году.

«Для внутреннего Китая это острая тема. Она крайне актуальная. Но я думаю главная причина в том, что Китай не счел возможным для себя создавать множество других проблем. Тем более, что существуют территориальные пограничные споры у Китая с Индией, с Японией и так далее, это сложные проблемы», — сказал Виноградов РИА «Новости».

Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятью государствами, в числе которых Никарагуа, Венесуэла, Афганистан, Сирия, Куба и КНДР.